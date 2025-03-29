شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع الشيوخ مهنئا بعيد الفطر: نجدد العهد خلف قيادتنا الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال اللواء طارق نصير: إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مزودين بقيم ونفحات شهر القرآن التى تعلى فى النفس معانى التضحية والإيثار والفداء، مضيفا: تأتي هذه المناسبة فى كل عام لتحيى فى نفوسنا قيم الإثابة للمخلصين من أبناء هذا الوطن بما يبذلونه اضطلاعاً برسالة الأمن النبيلة.

وأكد اللواء طارق نصير أن أبناء حزب حماة الوطن المنتشرين في كل المحافظات والمراكز والأقسام والقرى والنجوع يجددون العهد للتضحية بالغالى والنفيس، ويقفون خلف قيادتكم الحكيمة فيما تتخدونة من قرارات في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مساندتة للشعب الفلسطيني والجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا لإيقاف الحرب على غزة والعودة الي مائدة المفاوضات فهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وندد اللواء طارق نصير، بالكيان الصهيوني الذي يخالف كل العهود والاتفاقيات الدولية واستمرارة في الهجمات الوحشية على الشعب الفلسطيني الأعزل للضغط على الاشقاء في فلسطين لتنفيذ مخطط التهجير لتصفية القضية الفلسطينية.