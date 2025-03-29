شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الديمقراطى الاجتماعى يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأرض، دعمه الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية والتهجيرية، مشيرا إلى أن إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام يأتي في ظل تصعيد غير مسبوق لحرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الفاشية، بدعم أمريكي، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأوضح البيان، أن يوم الأرض يمثل محطة نضالية بارزة، حيث انتفضت جماهير الشعب الفلسطيني في سخنين وعرّابة ودير حنا والجليل المحتل عام 1976، في مواجهة مصادرة الأراضي وعمليات التهجير القسري، وهو ما لا يزال مستمرًا حتى اليوم عبر السياسات الاستيطانية، وجدران الفصل العنصري، ومحاولات تهويد مدينة القدس.

وأضاف التحالف في بيانه، أن الشعب الفلسطيني يقدم يومًا بعد يوم صورًا مشرقة للصمود والثبات على الأرض، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، واعتداءات المستوطنين الإرهابيين، وسط صمت دولي غير مبرر.

كما أشاد البيان بالتحركات الشعبية العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، موجهًا التحية إلى الطلبة والشباب المنتفضين في الجامعات والميادين الأمريكية والأوروبية، وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية والدولية التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني.

ودعا التحالف الديمقراطي الاجتماعي إلى تكثيف الضغوط على الحكومات والمؤسسات الرسمية لاتخاذ إجراءات فعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك فرض المقاطعة ووقف كافة أشكال التطبيع، والعمل على وقف العدوان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وشدد البيان على أن جوهر الصراع مع الاحتلال هو الأرض وحق العودة، مطالبًا المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، الذي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال والانتصار للعدل والحقوق المشروعة.

واختتم التحالف بيانه بدعوة عاجلة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف مصادرة الأراضي، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، مؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني مستمر حتى انتزاع حقوقه كاملة.