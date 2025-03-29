شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حزب مستقبل وطن: العيد يأتى وسط إنجازات للدولة بقيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متقدما بخالص التهاني وأطيب التمنيات داعيا الله أن يعيده على علي الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد "القصبي" أن هذه المناسبة المباركة تأتي في ظل إنجازات كبيرة تحققها الدولة المصرية بقيادة الرئيس، مشيدًا بجهوده المخلصة في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، داعيا جموع المصريين إلى توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء.

كما أكد على ضرورة نشر قيم التسامح والتضامن بين أبناء الوطن، والعمل بجد وإخلاص من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، تحت راية قيادة حكيمة تبذل كل الجهود لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم.