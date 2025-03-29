حزب حماة الوطن: سعداء بتدشين أحزاب سياسية جديدة قوية وفاعلة على الأرض

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نظم حزب حماة الوطن فاعلية كبرى لأربع مبادرات خاصة بصعيد مصر تمثلت في فك كرب الغارمات وعددهم "30” غارمة، وتكريم كل من "الأم المثالية وأمهات الشهداء وحفظة كتاب الله"، وتوفير عشرات من رحلات العمرة لكافة الفئات المُكرمة، تشمل 13 عدد أمهات الشهداء.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية، والنائب مصطفى بدران، أمين عام المحافظة، والسكرتير العام للمحافظة عادل عقيل، وأمناء محافظات "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر وأسوان وسوهاج"، ونواب الصعيد، ومساعدي امانة التنظيم المركزية.

وأوضح والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية، أن تلك الفاعلية تعد اختتام للفعاليات المجتمعية التي دشنها الحزب خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن انتهج نهجاً هذا الشهر بأن يعلي من قيم الإنسان وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والفاعليات من تكريم حفظة كتاب الله ورحلات العمرة للأمهات وتوزيع عشرات الألوف من المواد الغذائية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية فضلا عن مبادرة إفطار صائم.

وأكد أمين تنظيم الجمهورية أن الحزب استثمر الشهر الكريم بنشاط مجتمعي كبير مشيرا إلى أن الحزب يهتم بقضايا الوعي والقيم ويمارس السياسية بشكل مختلف.

وتابع العطيفي: أشرف بأنني انتمي لمحافظة أسيوط حيث ولدت وتعلمت، ومن هنا بدأت أولى جولاتي التنظيمية وأشرف بانتمائي لعائلة الأشراف.

وأضاف أمين تنظيم حماة الوطن: " ونحن مقبلين على استحقاق انتخابي أود توضيح عدد من النقاط ومنها ما أشارت له منذ ٤ سنوات بأن الحزب يسعى لأن يقدم نموذجاً سياسياً مختلف يهتم بالوطن والمواطن متجرداً عن الذات والمصالح الشخصية".

وتابع :"اليوم بات لدينا الآلاف من الأمانات الحزبية والمقرات المنتشرة في كافة ربوع مصر، ونجحنا فيما وعدنا به من تقديم أداء حزبي راقي يرضي طموحات الكل وذلك بعمل سياسي نزيه ومنزه من أي ممارسة سياسية لا تليق"..

وأوضح العطيفي أن هناك معيارين يمكن بهما قياس أداء الحزب أولهما التأثير الحزبي، وهنا في حماة الوطن أطلقنا الآلاف من الأمانات ووجهنا كافة أماناتنا بفتح مكاتب لخدمة المواطنين وقمنا بدور مجتمعي لكافة مواطنينا، مضيفا: "وقد رأيتمونا ورأيتم أفعالنا"، وعن المعياري الثاني المتمثل في التمثيل النيابي قال : لقد بذلنا مجهود ضخم بتخطيط استراتيجي بكافة قرى ومراكز مصر لنكن على العهد دوما في الاستحقاقات القادمة.

واستكمل كلمته بقوله :"ونوعد بأن يكون لدينا في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثيل بغرفتي البرلمان يليق ويتناسب مع الحجم والقوة الذي وصل لها الحزب الآن على الأرض، حيث بدأنا بتخطيط استراتيجي وخطة متكاملة ونحن الآن مستعدون للاستحقاقات الانتخابية النيابية القادمة وكلنا ثقة في كوادرنا الحزبية ومرشحونا المحتملون ونوابنا الحاليين في خوض ماراثون انتخابي شريف ومحترم وقوي يليق بمكانة الحزب".

وقدم أمين تنظيم الجمهورية، شكر للواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي حضر رغم تعبه، مشيرا إلى أن هذا الحضور يؤكد أن السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية، ووجه العطيفي رسالة لأم الشهداء :"نعمة ما قدمتي من دور وطني كبير فكل معاني الشكر والتقدير لا يوفي حقكم".

وفي سياق آخر تحدث العطيفي عن الحياة السياسية قائلا: نحن سعداء جدا بتدشين أحزاب سياسية جديدة قوية وفاعلة على الأرض، فما يحدث هو إثراء للحياة السياسية والحزبية في مصر، فكلما زاد التنافس الحزبي كلما تم تحقيق وتنفيذ أهداف ومبادئ حزب حماة الوطن وشعاره المتمثل في "خدمة الوطن والمواطن"..

وفي كلمته أشاد محافظة أسيوط، بأداء ودور حزب حماة الوطن في كافة محافظات مصر، مشيدا بدورهم الكبير من التلاحم مع المواطنين ومشاركتهم على الأرض في رفع المعاناة عن المواطنيين ومجهودهم الذي لا يمكن إنكاره على الارض".

ودعا جميع المتواجدين لحضور العيد القومي الـ ٢٢٦ لمحافظة أسيوط يوم ١٨ أبريل، وهي ذكرى التضحية الوطنية بـ٣ آلاف شهيد يوم التصدي للحملة الفرنسية، مشيرا إلى أن أسيوط لها جندي مجهول في بني عدي.

جانب من الاحتفالية