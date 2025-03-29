شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يعزى المتوفين فى غرق غواصة السندباد ويطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف والان مع تفاصيل الخبر

تابع حزب الوعي بقلق بالغ حادث غرق الغواصة السياحية السندباد بمدينة الغردقة، والذي أسفر عن وفاة ستة سائحين وإصابة آخرين، وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

ويطالب حزب الوعي بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على أسباب الحادث، وضمان محاسبة المسؤولين في حال وجود أي تقصير أو إهمال. كما يؤكد الحزب على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الرقابة على سلامة المراكب والغواصات السياحية، خاصة في ظل تكرار حوادث الغرق وحرائق المراكب خلال الفترة الماضية.

وإذ يشدد الحزب على أهمية تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، فإنه يدعو إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل هيئة السلامة البحرية، ووضع كود مصري ملزم يحدد معايير الأمان والتشغيل للمراكب والسفن والغواصات السياحية، بما يضمن سلامة الركاب والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

يؤكد حزب الوعي التزامه بمتابعة هذا الملف والتواصل مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.