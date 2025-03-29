كيف يتعامل مجلس حقوق الإنسان مع انتهاكات حقوق الإنسان؟

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مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة عضوا مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كل أنحاء العالم. يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل الموضوعات والحالات المواضيعية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

يتم انتخاب الـ47 دولة عضوا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اقتراع مباشر وسري، تدوم مدة العضوية ثلاث سنوات، ويحق إعادة انتخاب الأعضاء لمرة واحدة فقط.

يقوم المجلس مقام منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى

ويعتمد المجلس، خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة لتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي، فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة يستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.

ويعين المجلس الإجراءات الخاصة، وهم مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يشعلون في إطار المجلس من خلال رصد الحالات في بلدان محددة أو من خلال النظر في مواضيع محددة.

ويفوض المجلس لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التي تقدم أدلة واسعة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويتعامل المجلس مع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال جلساته العادية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وتعيين خبراء مستقلين الإجراءات الخاصة). يمكنه إصدار قرارات وتقديم توصيات، وفي الحالات الشديدة، تشكيل لجان تحقيق للنظر في أوضاع معينة.

وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في المجلس من خلال تقديم تقارير مكتوبة، وإلقاء مداخلات شفهية خلال الجلسات العامة وتنظيم فعاليات جانبية، والمساهمة في عملية الاستعراض الدوري الشامل يمكن للمنظمات أيضا التفاعل مع الإجراءات الخاصة.

ويمكن للأفراد أو الجماعات أو الدول تقديم شكاوى عبر "إجراء الشكاوى" الخاص بمجلس حقوق الإنسان، والذي يسمح بمراجعة سرية لأنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.



كما يمكن للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة تلقي ومعالجة الشكاوى الفردية ضمن ولاياتهم الموضوعية أو الخاصة بالدول.