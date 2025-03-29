إيلون ماسك أعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة "إكس"

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن استحواذ شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك في صفقة تقدّر قيمة الشركة المعروفة سابقًا باسم "تويتر" بنحو 33 مليار دولار.
وأشار إيلون ماسك في تصريح له إلى أن الاستحواذ "من شأنه أن يفتح إمكانات هائلة من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخبرة إكس إيه آي مع الانتشار الهائل لإكس".
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