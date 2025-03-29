أكسيوس عن استطلاعات رأي: سكان غرينلاند يرفضون بأغلبية ساحقة فكرة الانضمام إلى أميركا

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن استطلاعات رأي، بأن "سكان غرينلاند يرفضون بأغلبية ساحقة فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة الأميركية"، في ظل مطالبات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند.

وأوضح الموقع أن "زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى غرينلاند اقتصرت على توقف قصير بقاعدة بيتوفيك الفضائية أقصى منشأة عسكرية أميركية شمالا".

وكشف أن "غرينلاند والدنمارك تعتبران تغيير خطة زيارة فانس استجابة أميركية وخطوة إيجابية من البيت الأبيض".

في وقت سابق، صرّح بأنّه جاي دي فانس من القاعدة الأميركية بأنه يحترم "حق تقرير المصير لسكان غرينلاند"، إلا أنّه أضاف: "أقول لشعب غرينلاند إن وضعكم سيكون أفضل تحت المظلة الأمنية الأميركية لا الدنماركية".

وكشف فانس "أننا نملك أدلة قوية للغاية أن الصين وروسيا لديهما اهتمام كبير بغرينلاند"، وقال: "أعتقد أن غرينلاند ستتعاون في نهاية المطاف مع الولايات المتحدة".