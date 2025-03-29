شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس "عنيك في عنينا" الرمضانى الخاص بمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى يصل الوراق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة للحد من مسببات العمى، وصل أتوبيس "عنيك في عنينا" التابع لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى منطقة الوراق بالجيزة لتقديم خدمات طبية لرواد مائدة صناع الخير اليومية، هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرمضانية للمؤسسة بالتعاون مع "أوركيديا للصناعات الدوائية"، حيث تم توقيع الكشف الطبي، صرف العلاج، وتشخيص احتياجات 500 من الأيتام وأمهاتهم من نظارات طبية وعمليات جراحية.

وفي الأجواء الرمضانية المميزة، تفقدت الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، أتوبيس "عنيك في عنينا" أثناء تواجده في الوراق، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول فكرة الأتوبيس الذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة لعدد كبير من الفئات المستحقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويواصل أتوبيس "عنيك في عنينا" تقديم خدماته في العديد من المحطات الإنسانية على مدار شهر رمضان، حيث شملت الزيارات دور الأيتام والمسنين، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدد من المحافظات. كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم بتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني، بالإضافة إلى تقديم النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للعيون.