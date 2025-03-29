شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزع وجبات بمبادرة "إفطار صائم" بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وذلك ضمن مبادرة "إفطار صائم".

وشملت التوزيعات مناطق شبرا، فاطمة الزهراء، مستشفى الفاروق، وقد تم توزيع الوجبات وفقًا لعدد أفراد الأسرة، لتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المتطوعون في المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للجهود الإنسانية التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، ونشر قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.