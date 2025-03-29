شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى تقيم مائدة إفطار وتوزيع كعك العيد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة لخدمة المجتمع، نظمت مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مائدة إفطار جماعي في منطقة السيدة زينب،وقد شهدت المائدة توزيع كعك العيد، الحدث الذي شهد حضور عدد كبير من أبناء المنطقة، جاء ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

جاء هذا الحدث ضمن أنشطة عديدة لمؤسسات التحالف الوطني في شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى تقديم الدعم الكامل للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق العمل التطوعي في مختلف المجالات.