مقتل 11 مسلحاً بعمليات أمنية في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 11 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال 4 عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان.

وذكرت الإدارة الإعلامية للجيش، في بيان لها، أن العمليات نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية حول وجود عناصر إرهابية في مناطق «مير علي، وميران شاه، وداربان»، حيث اندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل المسلحين.

وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت كميات من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.