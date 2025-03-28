شكرا لقرائتكم خبر عن ما تحرمش كلبك من فُسحة العيد لكن خلى بالك.. ضوابط قانونية للتنزه بالكلاب والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واهتمام المواطنين بالخروج للتنزه يحرص مربى الحيوانات الأليفة على مشاركة حيواناتهم لأوقاتهم المميزة وفى هذا السياق وضع القانون ضوابط للتنزه بالكلاب لحماية المواطنين المتواجدين بأماكن التنزه حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.