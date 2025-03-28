نقلت موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعربت عن دعمها لرد إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان"، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على لبنان.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أنّه "يتعين على الحكومة اللبنانية منع الخروقات وإسرائيل تدافع عن مصالحها عندما ترد على هجمات صاروخية من لبنان"، مضيفًا "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله والجماعات الأخرى"، وقال: "نتوقع من الجيش اللبناني أن يمنع أي هجمات على إسرائيل".
وكشف أنّ "نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أجرت محادثات صعبة مع المسؤولين اللبنانيين التي أكدت أن خرق وقف إطلاق النار جاء من لبنان لا من إسرائيل"، كما "أكدت دعمنا لإسرائيل وسعينا لتجنب تصعيد إضافي".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": أورتاغوس أجرت محادثات صعبة مع المسؤولين اللبنانيين وأكّدت دعم إسرائيل والسعي لتجب التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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