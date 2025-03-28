عمدت محلقة اسرائيلية الى القاء قنبلة باتجاه غرفة جاهزة في بلدة يارون، وألحقت اضرارا فيها. ولاحقا عثر على طائرة درون معادية محطمة بالقرب من الغرفة الجاهزة المستهدفة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة إسرائيلية القت قنبلة على رفة جاهزة في يارون عثر على حطامها لاحقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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