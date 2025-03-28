أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح من البيت الأبيض، إلى أنّه "ستحصل أشياء سيئة لإيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق معها"، في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية أنها لن تتفاوض تحت التهديدات ولن تتفاوض بشكل مباشر مع أميركا.
ولفت إلى أنّ "إيران تصنع الكثير من المسيرات الفعالة وهي على لائحة الأمور التي أراقبها"، مشيرًا إلى "أنني لم أتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شراء الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية".
إلى ذلك، أكّد "أننا سنرد على أي رسوم جمركية انتقامية من كندا وأجريت اتصالا جيدا مع رئيس وزرائها"، موضحًا أنّه "ستكون لدينا علاقات جيدة مع كندا وهناك عدد من الدول التي استغلت الولايات المتحدة"، وقال: "سنمضي قطعا في وعدنا بفرض رسوم جمركية على كندا".
وحول الحرب في أوكرانيا، أعلن ترامب "أننا نحقق تقدما بشأن روسيا وأوكرانيا"، وقال: "هناك آلاف القتلى يسقطون أسبوعيا في الحرب بأوكرانيا ونحقق تقدما لوقف ذلك".
في سياق آخر، لفت إلى أنّه "لدينا علاقات جيدة مع الدنمارك ونحتاج إلى غرينلاند وهي مهمة للأمن الدولي"، وتابع: "غرينلاند مهمة لسلام العالم ولا نعتمد على الدنمارك أو أي جهة أخرى للتعامل مع السفن الصينية والروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ستحصل أشياء سيئة لإيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق معها وأراقب تصنيعها للكثير من المسيّرات الفعالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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