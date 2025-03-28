الخارجية الإيرانية: الأعذار التي تقدمها إسرائيل لتبرير الاعتداء على لبنان غير مقبولة ولا أساس لها

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، "إجراءات الكيان الصهيوني الإجرامية التي تنتهك سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مؤكدةً أن "المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وطالبت الخارجية الإيرانية، بـ"تحرك عاجل وفعال من المجتمع الدولي لمنع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان"، لافتةً الى أن "الأعذار التي تقدمها إسرائيل لتبرير الاعتداء على لبنان غير مقبولة ولا أساس لها، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ تدابير صارمة لمنع انتهاكات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وسوريا".
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