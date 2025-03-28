بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة جنوب السودان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بعد تحذير من الأمم المتحدة ووسط مخاوف من تجدد الصراع، دعت الحكومة البريطانية رعاياها، الجمعة، إلى مغادرة جنوب السودان فورا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة (إكس) اليوم الجمعة "رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في جنوب السودان واضحة. إذا كنتم تعتقدون أن الوضع الأمني يسمح بذلك، غادروا فورا".

ودعا لامي قادة جنوب السودان إلى بذل جهود حثيثة لخفض التوتر وتجنب تصعيد العنف في البلاد، مؤكداً أن "الانزلاق إلى دوامة العنف والصراع لا يصب في مصلحة أي طرف".

اعتقال مشار

وكانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان أعلنت يوم الخميس، أن زعيمها رياك مشار اعتقل، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع عام 2018.

وقال المتحدث باسم المعارضة بال ماي دينق، في فيديو بثه لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، إن مشار "محتجز من قبل الحكومة" وإن حياته "في خطر".

وأعلن حزب مشار في وقت سابق أن قوة مسلحة من 20 مركبة اقتحمت -الأربعاء- منزل نائب الرئيس واعتقلته بعد تجريد حراسه.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أنه، في أعقاب التقارير عن احتجاز مشار، يجب على جميع الأطراف "التحلي بضبط النفس والالتزام باتفاق السلام المُعزز".

وحذرت الأمم المتحدة من أن البلاد على حافة حرب أهلية جديدة، بعد اندلاع اشتباكات شمال البلاد بين جماعة مسلحة موالية لمشار والقوات الحكومية.