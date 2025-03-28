شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب العمال": من يرغب فى السلام عليه الاستماع لصوت الحكمة النابع من مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن مصر كانت ولا تزال الحصن المنيع المدافع عن الحقوق الفلسطينية، ولم تدخر وقتا أو جهدا على مدار التاريخ للحفاظ على القضية الفلسطينية رغم المحاولات المتواصلة من قبل الاحتلال ومن يدعمه لتصفيتها، حيث تواصل الدولة المصرية جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات، ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، والتصدي لمحاولات تصفية القضية، بما في ذلك رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



وشدد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه لـ"الخليج 365" على أن الوحدة العربية والتكاتف الشعبي والرسمي هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن من يرغب فى السلام عليه الاستماع لصوت الحكمة النابع من أم الدنيا، قائلا: "القيادة السياسية أثبتت كفاءتها بإدارتها الأزمات بقوة الحكمة وحكمة القوة".