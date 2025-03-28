شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: أنشطة التحالف الوطنى برمضان سطرا جديدا فى تاريخه الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، بالدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى تجاه الأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى، وهو الأمر الذي ظهر بقوة على مدار الفترة الماضية لعل آخرها ما قام به أعضاء التحالف الوطني من أنشطة على مدار شهر رمضان الكريم ليسطر بها سطرا جديدا فى تاريخه الحافل بأسمى مشاعر الإنسانية.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى حقق طفرة فى العمل الأهلى ولا يخفى على أحد دوره الكبير في الحياة الاجتماعية خاصة للأسر الأكثر احتياجا منذ إنشائه، مشددا على أن التحالف الوطني استطاع إحياء العمل الأهلى ونشر هذه الثقافة وسط المجتمع وترسيخها في عقول الشباب.

وأكد رئيس الحزب الناصري، أن اعتماد التحالف الوطني على إحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه أطاح بالعشوائية التى كانت تتواجد قبل انشائه، مشددا أن وصول التحالف الوطني لكل بقاع المحروسة والمحافظات الحدودية خطوة قوية لم يشهدها العمل الأهلى قبله.

وأشار إلى أن الشباب يمثل نسبة كبيرة من المتطوعين في التحالف الوطنى وهو ما يدعو للفخر فلم يقتصر دور التحالف فى مد يد العون للأكثر احتياجا بل إنه يغرس فى عقول الشباب قيم ومبادئ الخير وهو ما نحتاجه خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الشباب نصب عينيه لبناء جمهورية جديدة بسواعد أبنائنا.