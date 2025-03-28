الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا أهمية ضمان وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها

أعلن المكتب الصّحافي للكرملين، أنّ "الرّئيسَين الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ والتّركي ​رجب طيب أردوغان​، ناقشا خلال محادثة هاتفيّة، الوضع الرّاهن في سوريا، وأكّدا أهميّة ضمان وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة تقديم كلّ المساعدات الممكنة للسّلطات السّوريّة والشّعب السّوري من أجل تعزيز الاستقرار السّياسي الدّاخلي، واحترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقيّة والدّينيّة من السّكان".

وكانت قد أشارت الرّئاسة التّركيّة، إلى أنّ "الرّئيسَين بحثا خلال الاتصال بالعلاقات التّركيّة الرّوسيّة، وقضايا إقليميّة وعالميّة". ولفت أردوغان إلى أنّ "أنقرة تولي أهميّةً للتّعاون مع موسكو بخصوص سوريا"، مؤكّدًا "إمكانّية عمل تركيا وروسيا معًا من أجل القضاء على الجهود الّتي تؤجّج التّمييز العرقي والطّائفي، الهادفة إلى تقويض وحدة سوريا. كما أشار إلى إمكانيّة التّعاون فيما يتعلّق برفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل".