20 قتيلا جراء الزلزال في بورما في حصيلة أولية

قُتل 20 شخصا في مستشفى رئيسي في العاصمة البورمية بعدما ضرب زلزال قوي البلاد، متسببا بدمار واسع النطاق، بحسب ما أفاد طبيب فرانس برس.
وقال الطبيب في المستشفى العام في نايبيداو، "توفي حوالى 20 شخصا بعدما وصلوا إلى المستشفى لدينا حتى الآن. كان هناك العديد من الجرحى".
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