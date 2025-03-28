الدفاع الروسية أعلنت تحرير بلدة جديدة في كورسك: قتلنا 320 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في بيان، "تحرير بلدة غوغوليفكا على أطراف مقاطعة كورسك الحدوديّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "قوّات الشّمال تواصل القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غورنال، غويفو، أوليشنيا على أطراف مقاطعة كورسك"، لافتةً إلى أنّ "القوّات الرّوسيّة وجّهت ضربات لتجمّعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات باسوفكا، بيلوفودي، فاراشينو، فيليكايا ريبيتسا، فيسيلوفكا، فلاديميروفكا، فودولاغي، جورافكا، زابسيلي، لوكنيا، موغريتسا، نوفونيكولايفكا، أوبودي، بروليتارسكوي، سادكي، يوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا".

وكشفت الوزارة أنّ "خسائر قوّات كييف خلال 24 ساعة، بلغت 320 فردًا و7 مدرّعات و6 سيّارات، ومدفعين ومحطّة حرب إلكترونيّة و3 مرابض لإطلاق المسيّرات"، لافتًا إلى أنّ "خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في 6 آب الماضي، بلغت أكثر من 70700 عسكري، 402 دبابة وآلاف المدرّعات والسّيّارات، 124 محطّة حرب إلكترونيّة، 18 محطّة رادار، 589 مدفعًا وغيرها من الأسلحة".