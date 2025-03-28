الرئيس الصيني: النظام التجاري العالمي يواجه تحديات بالغة

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن "النظام التجاري العالمي يواجه تحديات بالغة"، محذرا بأن "النهج الأحادي والحمائية يتزايدان". وأكد خلال استقباله في بكين رجال أعمال أجانب أنّ "أبواب الصين ستُفتح أكثر فأكثر". وقال شي مخاطبا المسؤولين التنفيذيين، ومن بينهم رئيس صندوق التحوّط راي داليو ورئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جاي-يونغ إنّ "الصين ملتزمة التزاما راسخا دفع عجلة الإصلاح والانفتاح. أبواب الانفتاح ستُفتح أكثر فأكثر".

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