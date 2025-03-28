نقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة التركية، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاجة للعمل معا من أجل استقرار دائم في سوريا"، مشيرة الى ان "أردوغان أكد لبوتين أهمية العمل معا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل، كما أكد أن موارد سوريا يجب أن تترك للحكومة السورية".
في هذا السياق، أكد أردوغان لبوتين "أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا، ودعم تركيا لدمج ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية في الإدارة المركزية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: أردوغان أكد باتصال مع بوتين الحاجة للعمل معا لاستقرار دائم بسوريا ولرفع العقوبات عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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