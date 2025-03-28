الرئيس عون وصل إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

وصل رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، في هذه الأثناء إلى قصر الإليزيه، للقاء الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.

وكان الرّئيس عون قد غادر بيروت صباح اليوم، يرافقه وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي إلى باريس، حيث سيلتقي خلال زيارة عمل سريعة، الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، ويجري معه جولة مشاورات حول مواضيع تهمّ البلدين، والسّبل الّتي يمكن لفرنسا أن تساعد فيها لبنان على استعادة استقراره الأمني والاقتصادي والمالي، بحسب مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة.

وسيقيم ماكرون مأدبة غداء على شرف الرّئيس عون، كما سيُعقد لقاء رباعي بين رؤساء: فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ينضمّ إليه عبر الفيديو الرّئيس السّوري، لبحث التّطوّرات المتسارعة في المنطقة، وبالأخص على الصّعيد الأمني.