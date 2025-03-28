قبلان: لا أمن ولا أمان للبنان بهذا العالم إلا بقدراته الوطنية وفهم اللبنانيين لحقيقة أنّه قوي بتضامنه السيادي

اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، الى أن "الغارات الإسرائيلية الخطيرة جداً على الجنوب والضاحية الجنوبية بخلفيّة لعبة الصواريخ المزيّفة تكشف نفاق الضامن الأميركي وتعرّي السيادة الديبلوماسية والمنعة الدولية وتنسف فكرة احتكار السلاح من أصلها".
ولفت الى ان "كل ذلك بالتزامن مع عالم غارق بقبضة الفوضى والفشل الأميركي، والخطورة تكمن بالثمن السياسي القذر وسط خرائط أميركية لصهينة البلد ومصادرة مصالحه، والعين على تغيير قواعد اللعبة وسط أمم متحدة مدفونة وشلل حكومي وضياع سيادي هائل وعرب تتنكّر لعربها".
ورأى أن "لبنان أكبر مما يجري، وصهينة التفكير هي الأخطر، واللجنة الخماسية أسوأ ضامن، ولعبة هزيمة لبنان لن تمرّ، ولبنان أكبر مما يجري والأشياء بآثارها، ودعونا من كذبة الخيال الوطني، ولا أمن ولا أمان للبنان بهذا العالم الوقح إلا بقدراته الوطنية وفهم اللبنانيين لحقيقة أنّ لبنان قوي بتضامنه السيادي لا انبطاحه الخارجي، وسيادة الأوطان تُحسَب بقوّة الداخل لا استجداء الخارج وتطويب صفقاته السيادية".
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