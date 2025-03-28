دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت"، واصفاً إياه بـ"التصعيد الخطير". وشجب سلام "الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمناطق السكنية الآمنة التي تنتشر فيها المدارس والجامعات"، مشدداً على "وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وعلى ضرورة الانسحاب الكامل من النقاط التي لا زالت تحتلها إسرائيل بأسرع وقت ممكن".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام دان الاستهداف الإسرائيلي على الضاحية: لضرورة الانسحاب الكامل من النقاط التي لا زالت تحتلها إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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