الدفاع المدني: انتشال جثمان وأشلاء شهيدين وسحب جريحين جراء غارة استهدفت منزلًا في كفرتبنيت

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق الدفاع المدني تنفيذ مهامها في عدة مناطق متضررة نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفرتبنيت وحي الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية".

واشارت الى أن "في هذا الإطار، تم انتشال جثمان شهيد وأشلاء شهيد وسحب جريحين جراء غارة استهدفت منزلًا في كفرتبنيت، وقد تم نقلهم إلى مستشفى النبطية الحكومي. ولا زالت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على رفع الانقاض بحثا عن مفقودين في الموقع المستهدف".

وفي سياق آخر، سارعت فرق الدفاع المدني فور ورود بلاغ التهديد، قرابة الساعة 12:10 من تاريخ اليوم 28-03-2025، إلى إخلاء المواطنين من المباني السكنية ومدرسة في حي الحدث بمنطقة الجاموس، وذلك بالتعاون مع المعنيين في البلديات، نتيجة للتهديدات بالقصف من العدو الإسرائيلي.

واكدت انه "تم تنفيذ عمليات الإخلاء بشكل سريع ودقيق، حيث جرى نقل عدد من الأشخاص المقعدين والمصابين بإعاقات في الحركة إلى نقاط التجمع الآمنة"، مؤكد "استمرار جهوزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ"، داعية "المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان سلامتهم في جميع الأوقات".