النشرة: الطيران الاسرائيلي اغار مجددا على بركة الجبور في كفرحونة

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مجددا على بركة الجبور في كفرحونة ، بمنطقة جزين. وقد نفذ سلسلة غارات استهدفت المناطق التالية: غارة على اطراف بلدة كفرمان غارة على النبطية الفوقا غارتان على أطراف بلدة عيتا الشعب جهة القوزح غارات على جبل الرفيع في اقليم التفاح. غارة على بلدة سجد غارة على بلدة كفرحونة غارة على بلدة جرجوع غارة على بلدة بصليا غارة على المنطقة الواقعة بين دير سريان والطبية غارة على مرتفعات الريحان ⁠غارة على كفرتبنيت

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