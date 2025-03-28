أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع إلى أنّ "باستثناء السرديّة التّقليديّة الّتي باتت ممجوجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، والّتي لا تُطعم خبزًا ولا تروي غليلًا، نسأل وزارة الدّفاع ووزارة الدّاخليّة عن مآل الّتحقيقات الّتي يُفترض أن تكون قد انتهت في حادثة إطلاق الصّواريخ الأولى من لبنان بتاريخ 22 آذار الحالي، فإلى ماذا أفضت هذه التّحقيقات؟ ومن هي الجهة الّتي أقدمت على إطلاق تلك الصّواريخ؟".
وشدّد في تصريح، على أنّ "في أي حال، ليس مقبولًا بأي شكل من الأشكال تعريض سكان الجنوب ولا سكان الضاحية الجنوبية في بيروت لما يتعرّضون له، وعلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى أن تكون صارمةً وحاسمةً في وضع حدّ لهذه الخروقات والأحداث الّتي كلفّت لبنان واللّبنانيّين غاليًا وغاليًا جدًّا، وتقدّم لإسرائيل ذرائع إضافيّة للغارات المستمرّة على لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع لوزارتَي الدفاع والداخلية: من أطلق الصواريخ من لبنان وإلى ماذا أفضت التحقيقات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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