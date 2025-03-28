ماكرون: قصف بيروت اليوم غير مقبول وملتزمون مع واشنطن والأمم المتحدة بدعم اتفاق وقف إطلاق النار

عبّر الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، عن تضامنه مع سكان بيروت الذين شهدوا اليوم غارة إسرائيلية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدتا أن "فرنسا إلى جانب لبنان في وجه التحديات التي يواجهها".

واشار الى أننا "نؤمن بأهمية أجندة الإصلاح التي وضعها الرئيس اللبناني"، مشددا على أننا "نركز على إعادة تأهيل المؤسسات اللبنانية ولذلك سنقدم دعما لإعادة إعمار لبنان". ولفت الى أننا "سنجتمع مع أصدقاء لبنان لدعم الإصلاح وإعادة الإعمار".

واوضح ماكرون أن "إصلاح القطاع المصرفي في لبنان أمر أساسي للبدء بإعادة الإعمار"، مشددا على اننا "ملتزمون بإصلاح النظام القضائي في لبنان".

كما أكد أن "قصف بيروت اليوم غير مقبول وكذلك التوتر على طول الخط الأزرق، ونحن ملتزمون مع واشنطن والأمم المتحدة بدعم اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا أننا "سنقف إلى جانب لبنان لتحقيق سيادته وضمان أمنه".

وذكر انني "طرقت مع الرئيس عون للتعاون مع سوريا، وأكدنا أهمية احترام سيادة لبنان وسوريا وضرورة ترسيم حدود البلدين، وبحثنا مسالة العودة الطوعية للسوريين في لبنان إلى بلادهم".

ولفت الى انني "أعتقد أن لبنان اليوم على المسار الصحيح، وسنقف إلى جانب لبنان لضمان نجاح العهد الجديد".

وردا على سؤال، أكد ماكرون أن "لم تصلنا أي معلومات بشأن نشاط عسكري لحزب الله في الجنوب ولا شيء يبرر القصف الإسرائيلي لضاحية بيروت"، لافتا الى انني "سأتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما حدث في لبنان اليوم".

في سياق منفصل، رأى أن "قبل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم يجب أن يكون هناك تمثيل سياسي يأخذ بالاعتبار تنوع المجتمع السوري"، لافتا الى اننا "نضع ثقتنا في الحكومة السورية لأخذ تنوع المجتمع السوري بالاعتبار لرفع العقوبات عنها".