أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرتبنيت، أدّت في حصيلة جديدة إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيّدة، وإصابة ثمانية عشر شخصًا بجروح، من بينهم ستة أطفال وثماني نساء".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على كفرتبنيت إلى 3 شهداء و18 جريحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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