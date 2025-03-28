انتهت المحادثات عبر تطبيق "زوم" بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع، وقد انضم الآن الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان إلى محادثات مشتركة لبنانية-فرنسية-يونانية-قبرصية.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محادثات مشتركة لبنانية-فرنسية-يونانية-قبرصية في باريس بحضور عون وماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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