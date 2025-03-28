شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية خطة أنشطة وأعمال الأمانة خلال اجتماعها بمقر الحزب، والذى شهد نقاشا حول الخطة التنظيمية والفعاليات خلال الفترة القادمة وعدد من الموضوعات الأخرى.

وأكد أعضاء الأمانة على واقعية رؤيتهم للعمل المستمر وتنشيط أعمال الأمانة للتواجد والتأثير في الشارع، بما ينعكس علي رضاء الشباب تجاه الحزب والدولة المصرية.

وقال المستشار محمد عمران أمين أمانة الشباب، إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والجولات الميدانية على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى أن نجاح الأمانة يستند إلى التواجد الدائم والمستمر داخل التجمعات الشبابية، حيث أن التنوع في الأفكار هو المحرك لقدرة الأمانة على تقديم مشروع سياسي قادر على التنمية السياسية والخدمة المجتمعية.

حضور الاجتماع الأمناء المساعدين ؛د أحمد النبوى ود أحمد القصير و أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب كابتن حازم إمام وكابتن عماد متعب؛ وحسام محمد فوزي؛ ومهندس هاني محمد سعد؛ ومها أبو الوفا وطارق أبو العنيين؛ ومحمد طارق طلعت؛ و محمود مرشدي؛ ومهندس محمد عصام؛ مهندس رامز نادر؛ وعمر خالد ضياء الدين؛ ود. شادي سامي؛ ود. محمد وفائي.