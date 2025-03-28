شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان بقوة 7.7 و7.3 ريختر يضربان ميانمار وتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار اليوم الجمعة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات.كما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر بانكوك عاصمة تايلاند، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.وأوضح مركز جي إف زد الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال الذي وقع منتصف النهار (بالتوقيت المحلي) كان على عمق عشرة كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة.