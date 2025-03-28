شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: مستقبل وطن يحرص على التشاور الواسع للتوافق حول النظام الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يلعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية المصرية، وله دور فاعل في صياغة القرارات المتعلقة بالنظام الانتخابي والتحالفات السياسية.

وشدد في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه فيما يخص الجلسات القريبة مع الأحزاب لحسم النظام الانتخابي، فإنه من المتوقع أن يكون للحزب اجتماعات وتشاورات مع الأحزاب الأخرى لتحقيق توافق واسع حول الآلية الانتخابية الأكثر ملائمة، سواءً كان ذلك بنظام القوائم أم الفردي أم مزيج بينهما، وذلك استكمالا لما سبق أن تم عقده من ملتقيات تشاوريه مع الاحزاب السياسيه ولا سيما أن هناك نقاشات عديده تمت داخل الحوار الوطني بهذا الشأن وتم رفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف هلال، أنه على مستوى الاستعداد للانتخابات المقبلة، فإن الحزب سيركز على تعزيز التحالفات مع الأحزاب الأخرى لضمان تحقيق أغلبية برلمانية قوية، حملات التواصل الجماهيري وتكثيف اللقاءات مع الناخبين في المحافظات، ترشيح كوادر شابة ونسائية تماشيًا مع سياسة الدولة في تمكين الشباب والمرأة، ومناقشة مطالب المواطنين وتضمينها في البرنامج الانتخابي لتعزيز الجذب الانتخابي.

ولفت إلى أن الحزب يسعى لتحقيق أرضية مشتركة مع القوى السياسية لضمان انتخابات ناجحة ومستقرة، مع التركيز على أجندة وطنية تدعم رؤية مصر 2030.

