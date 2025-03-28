شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قدم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد من المزايا لدعم العمل الأهلي، وذلك بعد نجاح التحالف الوطني فى أن يتحول إلى ذراعًا للحكومة فى تحقيق التنمية علي الصعيد المحلي، والإغاثة خارجيا من خلال دعم الأشقاء في قطاع غزة.



وفى هذا السياق، منح قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون اخر يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذى يقعد ادائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.



2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع والتى يقع عبئها على لتحالف.

3- إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزه ولوازم انتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.