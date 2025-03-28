43 عاملا عالقون في برج قيد الإنشاء في بانكوك انهار بعد الزلزال

انهارت ناطحة سحاب من 30 طابقا قيد الإنشاء في بانكوك وعلق 43 عاملا تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت الشرطة ومسعفون، بعدما هزّ زلزال قوي المدينة.

وتحوّل المبنى الواقع في شمال العاصمة التايلاندية إلى كومة من الركام في غضون ثوان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجات ومركزه بورما.

وكانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ان "زلزالا بقوة 7,7 درجات ضرب وسط بورما".

واشارت الى أن "الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي".