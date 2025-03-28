زلزال بقوة 7,7 درجات ضرب وسط بورما

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ان "زلزالا بقوة 7,7 درجات ضرب وسط بورما". واشارت الى أن "الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي".

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