زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كازاخستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب وسط كازاخستان اليوم الجمعة.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب وسط كازاخستان اليوم الجمعة.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية