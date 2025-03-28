زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كازاخستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب وسط كازاخستان اليوم الجمعة.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.