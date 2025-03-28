شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 3.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات تحلية مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التوسع في تحلية مياه البحر.

وتضمن تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027)، سعى الحكومة توفير إجمالي طاقة مائية تبلغ 51 مليون م " سنويًّا مما سيعود بالنفع على 16.2 ألف مواطن عبر المشروعات المستهدف تنفيذها.

كما تستهدف تخصيص 3.5 مليارات جنيه لتمويل مشروعات التحلية التي ستوفر 140 ألف م يوميًا من المياه المحلاة. ومن المقرر تنفيذ 5 مشروعات جديدة ضمن خطة التوسع في تحلية المياه.

إنشاء وحدتين بالمناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الجدير بالذكر أن الحكومة كشفت في أول تقرير متابعة ربع سنوي، عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) عن أهم المؤشرات المالية خلال الربع الأول في ضوء الجهود التي قامت بها وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالي، وفي مقدمة ذلك تحقيق فائض أولي بقيمة 90 مليار جنيه بما يُمثّل 0.53% من الناتج المحلي الإجمالي.