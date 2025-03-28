"المسيرة": غارتان أميركيتان استهدفتا مطار صنعاء الدولي

ذكرت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، أنّ "غارتَين أميركيّتَين استهدفتا مطار صنعاء الدولي". وكانت قد أفادت "المسيرة" مساء الخميس، بأنّ "أربع غارات أميركيّة استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة ​صنعاء​ اليمنيّة".

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