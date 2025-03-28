متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: لا نتدخل بالسياسة اللبنانية الداخلية ونركز على ما تفعله الحكومة

أكّد المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت (James Hewitt)، تعليقًا على ردّ الولايات المتّحدة الأميركيّة على تعيين كريم سعيد حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان، أنّ "إدارة ترامب لا تتدخّل في السّياسة اللّبنانيّة الدّاخليّة. بدلًا من ذلك، نحن نركّز على ما تفعله الحكومة اللبنانية، وتحديدًا ما إذا كانت بيروت ستتحرّك ضدّ تمويل "حزب الله" وقدراته، لضمان عدم تمكّن الحزب مرّة أخرى من التّحريض على حرب مدمّرة مع إسرائيل أو أي من جيران لبنان الآخرين".

وعن سعيد والحكومة اللّبنانيّة الجديدة، أشار في تصريح لقناة "العربيّة"، إلى أنّ "واشنطن ستحكم عليهم بناءً على قدرتهم على تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والمصرفيّة اللّازمة لإنهاء عقود من سوء الإدارة الماليّة والفساد"، موضحًا أنّ "علاقتنا مع الحكومة اللبنانية تعتمد على مدى التزامها بذلك".