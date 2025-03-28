مرقص سينتقل إلى مبنى "تلفزيون لبنان": تعيين رئيس وأعضاء لمجلس إدارته أصبح رهن الآلية الإدارية

أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​ في بيان، إلى "أنّني منذ أن تولّيت وزارة الإعلام، وَضعت نصب عينيّ الاهتمام بـ"تلفزيون لبنان"، نظرًا إلى الأوضاع المأسويّة للعاملين فيه، وإعادته إلى موقعه الطّبيعي، الأمر الّذي يمرّ بتعيين رئيس وأعضاء لمجلس إدارة التّلفزيون الشّاغر منذ نحو 20 سنة، فرفعت اقتراحًا لمجلس الوزراء وفقًا للأصول القانونيّة يتضمّن أسماء الرّئيس والأعضاء، إلّا أنّ مجلس الوزراء قرّر بالأكثريّة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/03/2025، إعادة إخضاع موضوع التّعيين للآليّة الإداريّة المعتمَدة في مختلف التّعيينات، ممّا اضطرّني لتدوين اعتراض على القرار المذكور، على أن يسجَّل في محضر الاجتماع، لكون "تلفزيون لبنان" لا ينبغي أن يخضع للآليّة الإداريّة المعتمَدة في التّعيينات الأخرى، باعتباره شركة تجاريّة مساهمة لها نظام خاص بموجب مرسوم تنظيمها المعدّل".

ولفت إلى أنّ "الموضوع أصبح حاليًّا رهن الآليّة الإداريّة، مع ما يستتبع ذلك من وقت وإجراءات، ليعود بعد ذلك القرار الأخير لمجلس الوزراء في التّعيين"، مؤكّدًا "أنّني حاولت جاهدًا اختصار الإجراءات ضنًّا بحقوق العاملين في التلفزيون، وسعيًا للنّهوض به في أسرع وقت ممكن، معاهدًا العاملين في التلفزيون على أن انتقل إلى صفوفهم في مبنى التّلفزيون".