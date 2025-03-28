قوى الأمن: توقيف سيدة بالجرم المشهود لقيامها بترويج المخدرات خلال ممارسة الدعارة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي، عن قيام إحدى السيّدات بترويج ​المخدرات​ على زبائنها بمعرض ممارسة الدّعارة معهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة الّتي قام بها المكتب المذكور، تمكّن من تحديد هويّتها وتوقيفها برفقة المدعو "ق. د." (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)، بالجرم المشهود على متن سيّارة كان يقودها، وتبيّن أنّها تُدعى: "س. م." (مواليد عام 1997، لبنانيّة)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، تبيّن قيامها بترويج المخدّرات والقيام بأعمال الدّعارة بمعاونة (ق. د.) المذكور في منطقة ​جونية​"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وتمّ حجز السّيّارة الّتي كانا على متنها، بناءً على إشارة القضاء المختص".