وزير الدفاع يلتقي نظيره السعودي في هذه الأثناء في جدة

وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى يلتقي في هذه الأثناء، نظيره السّعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة.
وكان قد وصل منسى في وقت سابق اليوم إلى السعودية على رأس وفد أمني، حيث من المقرّر أن يلتقي نظيره السّوري مرهف أبو قصرة، لعقد محادثات موسّعة تتناول مختلف الملفّات الأمنيّة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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