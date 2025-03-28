منيمنة: فريق الإصلاح خسر أول معركة إصلاحية داخل الحكومة ولا استسلام أمام الدولة العميقة وتحالفاتها

أشار النّائب ​ابراهيم منيمنة​، إلى أنّ "الدّولة العميقة تسلّلت إلى الحكومة تحت غطاء خطاب القسم والبيان الوزاري. دارت رحى أول معركة إصلاحيّة في داخل الحكومة، خسر فريق الإصلاح وربح جولة تحالف لوبي المصارف مع القوى التّقليديّة".

واعتبر في تصريح، أنّه "لم يتمّ التّحضير لهذه المعركة كما يجب، وهذا درس يجب الاعتراف به من باب الشّفافيّة والمواجهة الذّاتيّة، ولكن الأهم إعادة تعريف البوصلة السّياسيّة كما يجب، وهي ألّا تعويل بأيّ إصلاح جذري ينتج من هذه القوى التّقليديّة أو من التّعاون معها، الّتي من الواضح أنّها تستشرس لحماية نفسها من المحاسبة وكشف الحقائق الماليّة والاقتصاديّة".

ولفت منيمنة إلى أنّ "ثمن هذه الخسارة ليس فقط سياسيًّا، ولكن الخوف أن يكون الثّمن خسارة الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد"، مؤكّدًا أنّ "الأخطر أن نكون أمام مرحلة من الأمل الموهوم تحت عنوان "عفى الله عمّا مضى"، مكرّرين تجارب التّاريخ العقيمة". وشدّد على أنّ "لا استسلام أمام الدّولة العميقة وتحالفاتها السّياسيّة، ولكنّه درس مستفاد لتغيير منهجيّة المواجهة معها، وهنا مسؤولية الجميع، من هُم في سدّة المسؤوليّة، وكل المهمّشين، والّذين أُكلت حقوقهم، وهُدرت كراماتهم لعقود لصالح قلّة نَهبت البلد".