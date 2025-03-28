"تاس": الجولة الثانية من المفاوضات الروسية- الأميركية قد تعقد في منتصف نيسان بالرياض

كشف مصدر دبلوماسي مطّلع على عمليّة تنظيم المفاوضات الرّوسيّة- الأميركيّة بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا، أنّ "من المقرّر أن تستمر المشاورات الفنيّة بين روسيا والولايات المتّحدة الأميركيّة، على الرّغم من أنّ المسائل التّنظيميّة المتعلّقة بالجولة المقبلة من المحادثات لم تُناقش بعد"، مشيرًا إلى أنّ "الوفدَين قد يعقدان اجتماعًا آخر في العاصمة السّعوديّة الرياض، في منتصف نيسان المقبل تقريبًا".
وكان قد انعقد في الرياض في 24 آذار الحالي، اجتماع بين ممثّلين عن روسيا والولايات المتّحدة استمر أكثر من 12 ساعة. ومثّل موسكو فيه مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الرّوسي سيرغي بيسيدا، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين.
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