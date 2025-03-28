المديرة التنفيذية لتحالف "غافي" للقاحات: خفض التمويل الأميركي قد يؤدي لأكثر من مليون وفاة

حذّرت المديرة التّنفيذيّة للتّحالف العالمي للقاحات والتّحصين "غافي" سانيا نيشتار (Sania Nishtar)، من أنّ "خفض تمويل غافي (Gavi) من الولايات المتّحدة الأميركيّة، سيحمل تأثيرًا كارثيًّا على الأمن الصّحي العالمي، ما من شأنه أن يؤدّي إلى أكثر من مليون وفاة جرّاء أمراض يمكن تجنّبها، وتعريض حياة النّاس في كل مكان لخطر تفشّي الأمراض الخطيرة"، وذلك بعدما أفاد تقرير بأنّ واشنطن تتجّه للقيام بهذه الخطوة.

وأوضحت لوكالة "فرانس برس"، "أنّنا لم نتلقَّ إشعارًا بالتّوقف من الحكومة الأميركيّة، ونتواصل مع البيت الأبيض والكونغرس على أمل ضمان الحصول على مبلغ 300 مليون دولار أقرّه الكونغرس من أجل أنشطة (التّحالف) للعام 2025، وتمويل أبعد مدى لغافي".

ويدعم تحالف "غافي" لقاحات ضدّ 20 مرضًا، بينها كوفيد-19 وإيبولا والملاريا وداء الكلب وشلل الاطفال والكوليرا وحمى التيفوئيد والحمى الصّفراء.